В Голышманово официально открыли новую птицефабрику

Фото - Оперативный штаб. Тюмень

Комплекс по выращиванию бройлеров официально запустили в Голышмановском городском округе 7 сентября. Крупный инвестиционный проект при поддержке правительства Тюменской области реализовала компания "Руском".

Комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров, мощностью 40 тыс. тонн в год в включает в себя комбикормовый завод, элеваторный комплекс, площадку племенного репродуктора в Юргинском районе и площадку в Голышмановском городском округе.

"Мы создали самую современную птицефабрику в мире. Проект масштабный2, – подчеркнул на открытии председатель совета директоров ООО "Руском" Тимури Латария.

На начало августа на голышмановской площадке поголовье достигло 2 млн. В месяц комплекс производит 3 тысячи тонн птицы, на полную производственную мощность он выйдет к концу 2021 года, сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.