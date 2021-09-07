В Голышманово официально открыли новую птицефабрику

Комплекс по выращиванию бройлеров официально запустили в Голышмановском городском округе 7 сентября. Крупный инвестиционный проект при поддержке правительства Тюменской области реализовала компания "Руском".
Комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров, мощностью 40 тыс. тонн в год в включает в себя комбикормовый завод, элеваторный комплекс, площадку племенного репродуктора в Юргинском районе и площадку в Голышмановском городском округе.
"Мы создали самую современную птицефабрику в мире. Проект масштабный2, – подчеркнул на открытии председатель совета директоров ООО "Руском" Тимури Латария.
На начало августа на голышмановской площадке поголовье достигло 2 млн. В месяц комплекс производит 3 тысячи тонн птицы, на полную производственную мощность он выйдет к концу 2021 года, сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.
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