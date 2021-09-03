В Тюменской области стартует субботник "Зелёная Россия"

4 сентября Тюменская область дает старт Всероссийскому экологическому субботнику "Зелёная Россия", который продлится до 26 сентября. Мероприятие проводить общероссийское экологическое общественное движение "Зелёная Россия".

В экологическом субботнике примут участие сотрудники администраций городских округов и муниципальных районов, учреждения, предприятия и неравнодушные граждане, отмтеили в региональном департаменте недропользования и экологии.

В 2020 году в рамках субботника "Зелёная Россия" в Тюменской области проведено 20 мероприятий, задействовано 20 025 человека, очищена территория общей площадью 809,5 га, убрано 2483,59 кубометра мусора, высажено 544 саженцев деревьев.