"Русская Компания" поможет тюменскому бизнесу сэкономить время и ресурсы

Для многих тюменских компаний процедура сдачи отчетов в госорганы уже стала более оперативной и доступной благодаря электронной подписи и специализированному программному обеспечению. Оценить удобство электронного документооборота успели не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса.

Программа СБИС обеспечивает сдачу отчетности через интернет и гарантирует юридическую чистоту документооборота, а также защиту от несанкционированного доступа. Такая организация работы тюменских предприятий имеет ряд преимуществ: появляется возможность быстро и просто отправлять документацию в контролирующие органы в любое время, загружать отчеты из любой бухгалтерской программы и даже создавать корректирующую декларацию.

Сдача отчетности через интернет снизит финансовые и административные затраты компании и повысит оперативность формирования официальной бухгалтерской, налоговой и статистической информации. При этом составление документов выполняется привычным образом, например, в "1С", а подписание документов – в системе СБИС. Техническая поддержка круглосуточно обеспечивает бесперебойную работу системы.

"Русская Компания" обладает многолетним опытом работы со сдачей отчетности через интернет и является одним из аккредитованных удостоверяющих центров Тюмени. Кроме того, специалисты "Русской Компании" сделали процедуру сдачи отчетов в госорганы еще более оперативной и доступной с помощью специализированного программного обеспечения и электронной подписи, которую можно заказать с доставкой.

Задать интересующие вопросы, а также более подробно узнать о переходе на электронную сдачу отчетности можно на сайте "Русской Компании" или по телефону 8 (3452) 68-00-86.