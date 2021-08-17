В Тюмени презентуют итоговую концепцию набережной

Специалисты тюменской архитектурно-инженерной группы "ИСТ" 20 августа представят итоговый проект правого берега набережной Туры.
При разработке концепции набережной учтены мнения более пяти тысяч тюменцев, которые рассказали, чего не хватает на набережной и что сделает ее интересней для прогулок и отдыха. Попасть на презентацию проекта могут только 50 человек, сообщили в мультицентре "Контора пароходства".
Первичную концепцию правого берега набережной Туры горожанам представили 15 июня.
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