В Тюмени презентуют итоговую концепцию набережной

Фото - https://vk.com/kontora72

Специалисты тюменской архитектурно-инженерной группы "ИСТ" 20 августа представят итоговый проект правого берега набережной Туры.

При разработке концепции набережной учтены мнения более пяти тысяч тюменцев, которые рассказали, чего не хватает на набережной и что сделает ее интересней для прогулок и отдыха. Попасть на презентацию проекта могут только 50 человек, сообщили в мультицентре "Контора пароходства".

Первичную концепцию правого берега набережной Туры горожанам представили 15 июня.