В Тюмени презентуют итоговую концепцию набережной

10:29 17 августа 2021
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Фото - https://vk.com/kontora72

Специалисты тюменской архитектурно-инженерной группы "ИСТ" 20 августа представят итоговый проект правого берега набережной Туры.

При разработке концепции набережной учтены мнения более пяти тысяч тюменцев, которые рассказали, чего не хватает на набережной и что сделает ее интересней для прогулок и отдыха. Попасть на презентацию проекта могут только 50 человек, сообщили в мультицентре "Контора пароходства".

Первичную концепцию правого берега набережной Туры горожанам представили 15 июня.

Теги: благоустройство , городская среда , проекты
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