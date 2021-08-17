Продолжается приём заявок на конкурс "Тюменская марка"

17:50 16 августа 2021
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Фото: скрин с сайта marka72.tyumen-city.ru

Стартовала вторая неделя приёма заявок на участие в ежегодном конкурсе "Тюменская марка". По итогам первой недели принято 23 заявки.

Свободных мест на участие в конкурсе с каждым днем остается все меньше. Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуется номинация "Лучшее микропредприятие в сфере услуг". В этой номинации осталось 13 мест из 20 возможных.

В других номинациях количество свободных мест распределилось следующим образом: "Лучший предприниматель" - 14 мест, "Лучшее микропредприятие в сфере производства" - 14 мест, "Лучшее предприятие в сфере производства" - 19 мест, "Лучшее предприятие в сфере услуг" - 17 мест.

Побороться за победу смогут только 100 участников. Прием заявок осуществляется до 3 сентября. Подробности о ходе конкурса "Тюменская марка" и количестве свободных мест можно узнать на официальном сайте.

Теги: Тюменская марка
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