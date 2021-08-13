Cбер выдал более 600 тысяч карт "Мир" жителям Тюменской области

Банковские карты платежной системы "Мир" в Западно-Сибирском отделении Сбербанка оформили свыше 600 тысяч клиентов. С начала года было выдано более 110 тысяч карт. Наибольшим спросом карты пользуются среди пенсионеров, участников зарплатных проектов в бюджетных организациях и людей, получающих социальные выплаты.
СберБанк совместно с Apple и Национальной системой платёжных карт реализовал поддержку карт "Мир" в Apple Pay. Теперь держателям карт "Мир" — владельцам iPhone и Apple Watch стала доступна бесконтактная оплата покупок в торговых точках, мобильных приложениях и интернет-магазинах, оплата проезда в транспорте, а также бесконтактное обслуживание в банкоматах.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
У клиентов СберБанка появилась возможность полностью отказаться от пластиковой карты, оставив только её цифровой аналог, и тем самым внести личный вклад в защиту природы. Заказать флагманскую дебетовую сберкарту "Мир" без пластика можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она сразу будет готова к использованию и добавлению в Apple Pay. Степень защиты информации у этой карты такая же, как и у пластиковых, при этом её невозможно потерять, она не занимает места в кошельке, а по истечении срока годности её не нужно перерабатывать.
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