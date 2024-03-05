Уральский банк Сбербанка возглавит Петр Колтыпин

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Новым председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин, ранее возглавлявший Волго-Вятский банк Сбербанка. Его предшественник -Дмитрий Суховерхов станет руководителем Северо-Западного банка Сбербанка.

В Сбере Колтыпин работает более 27 лет, руководил тремя территориальными банками и блоком "Территориальное развитие" в центральном аппарате. В новую должность вступит в первых числах апреля.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка отмечают, что кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф: