Уральский банк Сбербанка возглавит Петр Колтыпин

Новым председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин, ранее возглавлявший Волго-Вятский банк Сбербанка. Его предшественник -Дмитрий Суховерхов станет руководителем Северо-Западного банка Сбербанка.
В Сбере Колтыпин работает более 27 лет, руководил тремя территориальными банками и блоком "Территориальное развитие" в центральном аппарате. В новую должность вступит в первых числах апреля.
В пресс-службе Уральского банка Сбербанка отмечают, что кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф:
Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи.
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