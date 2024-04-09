Сбербанк и Тюменская область развивают сотрудничество в ключевых отраслях экономики

Сбербанк и Тюменская область наращивают сотрудничество в развитии инфраструктуры, социальной сферы и строительной отрасли региона, а также цифровизации. Перспективные направления взаимодействия на рабочей встрече обсудили вице-президент - председатель Уральского банка Сбербанка Пётр Колтыпин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

На встрече отмечена важная роль, которую Сбербанк играет в поддержке жилищного строительства, в том числе участвуя в проектах комплексного развития территории (КРТ). Такие проекты сегодня активно запускаются в Тюмени и помогают комплексно решать задачу обновления жилой застройки, благоустройства и улучшения городской среды. Сбер выступает финансовым партнером 10 проектов КРТ в Тюмени, поддерживает застройщиков в приобретении земельных участков и развитии новых районов города. Всего при финансовом участии Сбера в регионе сейчас строится более 2 млн кв метров жилья.

Также обсуждались перспективы использования в Тюменской области модели государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации социально значимых проектов. Механизм ГЧП позволяет строить с использованием внебюджетных средств крупные объекты социальной сферы и инфраструктуры: школы и детские сады, больницы, спортивные сооружения, объекты энергетики и ЖКХ, автомобильные дороги. Сбербанк имеет большой опыт сопровождения проектов ГЧП в разных регионах страны, выступает финансовым партнёром, предоставляет экспертизу и цифровые решения для управления процессами.

Цифровизации и AI-трансформации региона был посвящен отдельный блок встречи. Тюменская область входит в число лидеров по использованию передовых технологий, а Сбер является одним из значимых партнеров в этой сфере. В этом году внедрение технологичных сервисов в приоритетных отраслях экономики, в том числе на основе искусственного интеллекта, также станет важным аспектом сотрудничества Сбера и Тюменской области. AI помогает совершенствовать государственные сервисы, прогнозировать потребности жителей и бизнеса, оптимизировать процессы и финансовые затраты. Среди фокусных направлений сотрудничества - медицина, образование, транспорт, госуправление.

Пётр Колтыпин отметил, что особенно активно разработки Сбера и компаний-партнеров сегодня применяются в здравоохранении Тюменской области:

Целый ряд наших продуктов уже успешно используется в медучреждениях региона. Новые цифровые сервисы повышают доступность и качество медицинской помощи, становятся надёжными и эффективными помощниками врачей, помогают в профилактике и выявлении заболеваний - всё это очень важно для здоровья и благополучия жителей.

Александр Моор подчеркнул, что Сбербанк, являясь центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект", помогает повышать компетенции в вопросах внедрения нейротехнологий: