В Тюменском районе появились условия для газификации 3300 домов

"Газпром межрегионгаз Север" завершил строительство газопровода-отвода протяжённостью 22,7 км на деревню Нариманова, благодаря которому в нескольких селах Тюменского района можно будет газифицировать 3300 домовладений новые объекты тепличного комбината, сообщили в пресс-службе компании.

"Новый газопровод позволит увеличить пропускную способность действующего газопровода и даст возможность дополнительно газифицировать около 3300 домохозяйств в деревнях Решетникова, Молчанова, в поселках Новотарманский и Туринский Тюменского района и подключить новые объекты тепличного комбината", – отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Отвод построен в рамках инвестиционной программы АО "Газпром газораспределение Север" на 2020-2021 годы.