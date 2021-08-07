В Голышмановском городском округе идет подготовка водных коммуникаций к зиме

Более 30 плановых ремонтных мероприятий проведут коммунальщики Голышмановского городского округа для обеспечения надежной работы муниципального жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2021-2022 годов. На эти цели выделено 23 млн рублей.

Акцент сделан на улучшение водоснабжения. Запланировано отремонтировать около пяти километров ветхих участков водопроводных сетей.

"На обслуживании у коммунального предприятия - свыше четырёх тысяч потребителей воды в посёлке Голышманово. Их число постоянно растёт. Всё больше жильцов частных домов хотят подключиться к центральному водопроводу. В прошлом году был установлен рекорд — выполнили почти 200 заявок от населения. Нынче сделано уже свыше 60 подключений и ещё столько же надо будет осуществить. Мощности нового водозабора, запущенного в эксплуатацию, позволяют наращивать количество потребителей. Активизировались в этом вопросе и жители сёл", - сообщил председатель окружного комитета ЖКХ и благоустройства Александр Чирков.

Ежегодно работники коммунальной службы занимаются обустройством сетей водоотведения: меняют изношенные сточные трассы, модернизируют канализационные насосные станции. В этом году из регионального бюджета направили средства на оформление проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения в залинейной части посёлка Голышманово, которая охвачена самотечной канализацией примерно на 40%

Теплотрассы в посёлке Голышманово обновлены практически полностью. Этим летом отремонтировали около 600 метров оставшихся ветхих сетей. В котельных произведут косметические ремонты, заменят устаревшие насосы на энергоэффективные и установят новые газовые счётчики. Также в рамках подготовки к зиме на 11 улицах и переулках Голышманово смонтируют больше 70 новых электроопор вместо аварийных. Большая часть работ по улучшению качества электроснабжения уже проведены, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".