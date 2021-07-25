В Увате появится площадь Нефтяников, которую украсит фигура медведя

Фото - https://www.uvatregion.ru

Площадь Нефтяников в 4 тыс кв. метров с фигурой медведя в центе планируют обустроить в правобережном Увате до конца августа напротив новой школы по проспекту Надежды, сообщает ИА "Тюменская линия".

Подготовка площадки началась в конце июня, уже проведена валка леса, выкорчевывание пней, снятие растительного слоя. Сейчас рабочие отсыпают площадку песком и завозят щебень.

До 31 августа в парке обустроят автомобильную парковку на 26 мест, зону отдыха – 2700 квадратных метров и два подъезда. Здесь уложат асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку, бордюры, оформят газоны и установят 30 фонарей. Доминантой площади станет фигура медведя.

"В центре площади разместят арт-объект – фигуру медведя. Также в сквере предусмотрены беседки с безопасным беспроводным интернетом, теневые навесы, скамейки с зарядным устройством и велопарковки – это будет обустроено дополнительно", – раскатал глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин.

Строительство и установка арт-объекта пройдут на средства ООО "РН-Уватнефтегаз" – 21 миллион рублей. Площадь с современными дизайнерскими объектами, станет местом, где уватцы смогут комфортно провести время на свежем воздухе, считают в администрации Уватского района.