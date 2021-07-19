Тюменская прокуратура проводит горячую линию по аварийному жилью и плате за ЖКУ

Прокуратура Тюменской области 19 июля с 09:00 до 18:00 по телефонам (3452) 27-04-51 и 27-04-44 проводит горячую линию по вопросам о переселении из аварийного жилья и начислениям за услуги ЖКХ.

Аналогичная "горячая линия" организована сегодня в прокуратуре города Тюмени с 09.00 до 13.00 часов по телефону 56-89-54 доб.113.

"В целях мониторинга ситуации, выявления фактов нарушения жилищных прав при предоставлении жилого помещения взамен непригодного, в том числе начислении платы за жилищно-коммунальные услуги в прокуратуре Тюменской области открыта "горячая линия", - сообщается на сайте облпрокуратуры.

Вся поступившая информация будет проведена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.