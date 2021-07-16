"Русская Компания" предлагает услуги по автоматизации для разных направлений бизнеса

Развитие цифровых технологий позволяет вывести сферу торговли на качественно новый виток, сделав её прозрачной и контролируемой. Автоматизация – это способ повышения эффективности производства путём внедрения автоматизированных информационных систем в работу компании. При этом удается сократить долю ручного труда и освободить время для развития бизнеса.

Среди преимуществ автоматизации – улучшение качества производимых товаров, контроль над материальной базой организации, постоянный мониторинг производства компании, упрощение процесса информирования внешних и внутренних контролирующих органов. Автоматизированные информационные системы предоставят достоверные данные о деятельности всех сотрудников компании, а также зафиксируют главные цели и задачи. Вы сможете получать отчетность о выполнении поставленных планов и на основании этого проводить подробный анализ ситуации на предприятии.

"Русская Компания" предлагает наладить автоматизацию магазинов и аптек, предприятий общественного питания, а также салонов красоты и сфер услуг. Специалисты предлагают целый спектр услуг по автоматизации в тарифах системы СБИС: каталог товаров, партионный учёт, мобильный кладовщик и контроль сроков годности.

Например, благодаря внедрению надежной и отлаженной системы автоматизации в предприятия общественного питания, удастся сократить время обслуживания клиентов, а также наладить гибкое управление скидочной и бонусной политикой, повысив лояльность посетителей. Салонам красоты сервис позволит предлагать клиентам бонусы и скидки, отслеживать периодичность услуг и своевременно приглашать их на процедуры. Программное обеспечение для аптек поможет отслеживать и регулировать все этапы движения товаров от поставщика до конечного потребителя, сводя к минимуму непроизводительный ручной труд, хранить и предоставлять информацию о товарах, формировать различные отчёты.

Узнать больше об услугах автоматизации, предоставляемых "Русской компанией", можно на сайте или по телефону +7 (3452) 68 00 86.