Сервис "Деньги до зарплаты" от Сбера доступен 260 тысячам тюменцев

Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В настоящее время в Западно-Сибирском отделении Сбербанка обслуживаются свыше 260 тысяч зарплатных клиентов. Теперь к набору их привилегий добавился сервис, позволяющий оперативно получить до зарплаты от 1000 до 30 000 рублей. Например, если клиент берёт 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, все очень выгодно и прозрачно.

Сервис доступен для зарплатных клиентов — это заёмщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платёжеспособность подтверждена и предсказуема. Короткий срок и низкая стоимость нового продукта позволят заёмщикам лучше управлять своими финансовыми потоками и сформировать более низкую долговую нагрузку в долгосрочном периоде.

Воспользоваться сервисом "Деньги до зарплаты" можно через приложение СберБанк Онлайн — в разделе "Мои привилегии", который находится в профиле клиента, или в разделе кредитования на главном экране.