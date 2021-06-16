Сбер в Тюменской области принял более 200 заявок по программе "Сельская ипотека"

Более 200 заявок на "Сельскую ипотеку" приняло Западно-Сибирское отделение Сбербанка за июнь с момента возобновления этой программы.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"В этом году, как и в прошлом, мы видим высокий спрос на программу "Сельская ипотека" у жителей нашего региона. Кредитная ставка по программе составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых".

По условиям программы "Сельская ипотека" приобрести жилье можно на вторичном рынке – у физического или юридического лица по договору купли-продажи или на первичном рынке – только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.