Александр Моор рассказал, как Тюменской области удалось войти в тройку регионов-лидеров по инвестклимату

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2021 году Тюменская область за год поднялась с 12 на 3 строчку. Итоги рейтинга на Петербургском международном экономическом форуме озвучила генеральный директор "Агентства стратегических инициатив" Светлана Чупшева.

Губернатор Александр Моор рассказал о трех главных шагах, которые руководство региона предприняло, чтобы поддрежать местное предпринимательство и экономику в целом.

Во-первых, оказавшись в условиях локадауна, сразу начали предпринимать меры для смягчения удара по экономике региона. Этому способствовала быстрая разработка мер поддержки предпринимательства в плотном взаимодейстивии с бизнес-сообществом и профильными общесвенными организациями, оперативное принятие решений, в том числе по снижению местных налогов на весь 2020 год.

Во-вторых, учтели ошибки прошлых лет и совместно с "Деловой Россией" и "Опорой России" провели определенную работу в части контрольно-надзорной деятельности.

В-третьих, несмотря на все проблемы 2020 года, думали о будущем и четко формулировали стратегию дальнейшего развития экономики региона.

"В 2020 году мы презентовали нашим предпринимателям стратегию инвестиционного развития до 2024 года. Там девять направлений — от классических для нас нефтесервисов до креативных индустрий. Я и считаю, это было важным: в моменты и в дни кризисов надо всегда думать о будущем. И когда у предпринимателей есть ориентиры, которые они разделяют, это говорит о том, что у нас есть шанс в ближайшие годы сделать качественный экономический рывок", - подчеркнул глава региона.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, предаваряя выступление Моора, также отметил снижение контрольно-надзорной нагрузки на бизнес и общее улучшение инвестиционного климата в Тюменсокй области.

Татьяна Тихонова