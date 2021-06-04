Тюменская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата

Тюменская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году. Возглавила рейтинг Москва, на втором месте — Татарстан.

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