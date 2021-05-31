Годовую подписку СберПрайм можно оформить за бонусы от СберСпасибо

Годовую подписку СберПрайм клиенты Сбера могут оформить с помощью бонусов программы лояльности СберСпасибо до 30 июня. Их можно обменять на 100 % скидки от стоимости подписки. Для этого необходимо быть клиентом банка, участником СберСпасибо и иметь на балансе необходимый остаток бонусов.

Подключить СберПрайм и управлять подпиской можно на сайте банка или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Чтобы воспользоваться бонусами при оплате подписки, необходимо ввести промокод, который можно приобрести на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо в разделе "Купоны". После завершения заказа купон с промокодом будет направлен на электронную почту и доступен в личном кабинете. Также приобрести годовую подписку СберПрайм с помощью СберСпасибо можно у специалистов в отделениях банка.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В настоящее время стоимость годовой подписки СберПрайм составляет 1690 рублей или столько же бонусов. В ней собрано всё, что нужно в повседневной жизни. На сайте Сбера реализована возможность оформления электронного сертификата, который можно подарить другу или близкому человеку. Этот полезный и оригинальный подарок получателю запомнится надолго.

Сбер расширил возможности подписки СберПрайм. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо.

Напомним, подписка СберПрайм включает в себя набор сервисов экосистемы Сбера: видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ готовой еды из ресторанов и продуктов (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).

Подробности на сайте банка: возможности СберКарты и подписка СберПрайм.