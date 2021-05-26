Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Тюмени

Онлайн-ритейлер с доставкой товаров за 15 минут Самокат запустился в Тюмени. В начале весны компания объявила о планах за три месяца выйти во все крупные города России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Тюмени.

Курьеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря "дарксторам" или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца месяца сервис разместит на территории более 10 дарксторов для покрытия всего города. Всего в 12 городах России уже действует более 550 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 170.000 заказов.

"Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, – отмечает Вячеслав Бочаров, основатель онлайн-ритейлера Самокат. – Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом”.

"Развитие экосистемы Сбера в регионах – важный социальный аспект. Мы стараемся окружить клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни. Сегодня для жителей Тюмени стал доступен еще один удобный сервис – экспресс-доставка Самокат. С его помощью тюменцы имеют возможность снять часть ежедневных бытовых хлопот, существенно сэкономить время, которое они регулярно тратят на походы в магазины, использовать его на что-то более важное”, — комментирует Евгений Светов, Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Оформить и получить заказ жители Тюмени смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 200 продуктов от популярных уральских брендов молочной продукции, сыров, мясной гастрономии и других категорий. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

В честь запуска в Тюмени Самокат решил побольше узнать о городе и его жителях. Лучшие ответы попадут на билборды города, а их авторы получат ценные призы – гаджеты и сертификаты на покупки в Самокате. Конкурс продлится с 1 по 10 июня, для участия необходимо заполнить форму на сайте.