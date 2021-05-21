Оформить жилищный кредит Сбербанка теперь можно в агентстве недвижимости "СОВА"

Удаленное рабочее место специалиста Сбербанка по жилищному кредитованию организовано в офисе агентства недвижимости "СОВА", расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 45.

Специалист банка осуществляет подписание кредитных документов по сделке, контроль перехода права собственности от продавца к покупателю, сопровождение полного расчета между покупателем и продавцом, отправляет пакет документов на электронную регистрацию перехода права собственности в управление Росреестра.

Николай Бураков, заместитель генерального директора по работе с клиентами АН "СОВА":

"Удалённое рабочее место начало функционировать в апреле. Но уже сейчас можно сделать вывод, что услуги сотрудника Сбера в нашем офисе востребованы. И это логично: cервис одного окна позволяет упростить получение ипотечного кредита и сократить время прохождения этапа сделки для приобретения квартиры или жилого дома".

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Мы уже давно и очень плодотворно сотрудничаем с агентством недвижимости "СОВА" по различным направлениям. Появление удаленного рабочего места Сбера в офисе АН "СОВА" - еще один шаг на пути укрепления этого партнерства, от которого выиграют прежде всего наши клиенты, проживающие в Заречном микрорайоне Тюмени. Ранее для подписания кредитной документации им нужно было ехать в один из ипотечных офисов Сбербанка в центре города, теперь все можно сделать в АН "СОВА" рядом с домом".