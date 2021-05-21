Более 30 000 тюменцев выбрали персональное банковское обслуживание "Сбербанк Премьер"

Более 30 000 клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка пользуются сервисом персонального банковского обслуживания "Сбербанк Премьер". Специальные зоны, в которых можно решать финансовые вопросы с комфортом и выгодой для себя и своей семьи, открыты в восьми офисах банка в Тюмени и Тобольске.

В премиальных зонах Сбербанка клиентам доступен широкий набор привилегий. Это персональный клиентский менеджер, выделенная круглосуточная линия службы поддержки, а также уникальные предложения – выгодные курсы при покупке и продаже иностранной валюты, премиальные карты, высокая доходность вложений и др. В период отпускного сезона большим спросом пользуется пакет Сбербанк Премьер. Он дает доступ в VIP-залы аэропортов и выгодные условия страхования жизни и здоровья для членов всей семьи клиента банка.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Персональное банковское обслуживание "Сбербанк Премьер" отлично подходит тем, кто хочет экономить время и иметь дополнительные возможности. По сравнению с предложениями банка на общих условиях расширенная линейка продуктов Сбербанк Премьер позволяет клиентам зарабатывать больше. Стоимость пакета услуг составляет 2500 рублей в месяц, но при выполнении определённых финансовых условий плата за обслуживание может не взиматься".

С более подробной информацией об условиях обслуживания в зонах "Сбербанк Премьер" можно ознакомиться на официальном сайте банка sberbank.ru и в Центрах персонального обслуживания по адресам:



г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46;

г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61;

г. Тюмень, ул. Республики, д. 146/2;

г. Тюмень, ул. Ямская, д. 75/1;

г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19;

г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 1;

г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 43/1;

г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 124.