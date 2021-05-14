В Тюмени обсудят долгосрочные перспективы инвестирования в регион

Фото предоставлено Инвестиционным агентством Тюменской области

В рамках "Дня предпринимателя — 2021. Креативные индустрии" 21 мая состоится стратегическая сессия инвестиционного агентства Тюменской области — "10 лет вперед", посвященная новому инвестиционному циклу.

В макроэкономике инвестиционные циклы измеряются десятилетиями. Эксперты отмечают, что в настоящий момент очередной десятилетний период завершен, и мы находимся на пороге нового инвестиционного цикла.

Как макроэкономические прогнозы отразятся на инвестиционной активности Тюменского региона, обсудят участники стратегической сессии "10 лет вперед" 21 мая в рамках Дня предпринимателя-2021. Креативные индустрии.

"Мы продолжаем работать над точками роста региональной экономики, включая и креативные индустрии. В рамках Дня предпринимателя обсудим долгосрочные перспективы развития инвестиционной активности, ресурсы и возможности. Мы приглашаем к обсуждению экспертов, спикеров проекта "Капитаны бизнеса" " — рассказал Николай Пуртов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

В 2020 году в Тюменской области было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 500 млрд рублей. По данным органов статистики регион показал рост промышленного производства 121,5% к уровню 2019 года, по этому показателю Тюменская область за период с января по ноябрь прошлого года заняла третье место среди регионов России.