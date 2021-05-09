Тюменцы стали тратить больше денег на покупки

Оборот розничной торговли в Тюменской области растет с каждым месяцем. Всего за квартал граждане оставили в магазинах 104 млрд 453,1 млн рублей. Это примерно 22,5 тысячи на человека в месяц.

По данным Тюменьстата, в январе 2021 года оборот розничной торговли в регионе составил 33 млрд 779,2 млн рублей, в феврале – 34 млрд 368,7 млн рублей, а в марте – уже 36 млрд 305,2 млн рублей. Для сравнения: общий оборот за первый квартал 2020 года не достиг и 100 млрд рублей.

Основную часть денег граждане тратят на непродовольственные товары, но высоки и траты на продукты. Индекс цен в первые три месяца на продовольственные товары составил 103,5%, на непродовольственные - 101,3%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на месяц в среднем на конец марта 2021 года составила 16 тыс. 489,3 рубля на человека, что почти на тысячу больше, чем в аналогичное время 2020 года, пишет "Вслух.ру".