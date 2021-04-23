Россияне в этом году будут непрерывно отдыхать с 1 по 10 мая

Президент РФ Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными. Ранее планировалось, что рабочими днями будут 4, 5, 6 и 7 мая.

Сегодня во время обсуждения эпидситуации в стране с заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой глава государства пообещал подписать указ о продлении майских выходных с 1 по 10 число включительно.

Как отметила Анна Попова, в майские праздники большинство россиян едет к себе на дачу, нередко в переполненном общественном транспорте. Если выходные прерывать рабочими днями, риски обмена вирусной информацией с большим количеством людей значительно возрастают:

Мы советовались, советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен.

Президент подчеркнул, что к мнению специалистов, вирусологов, которые профессионально разбираются в вопросах и борются с распространением коронавируса прислушиваться и на федеральном, и на региональных уровнях, и пообещал уже сегодня подписать соответствующий указ о продлении выходных дней в мае.