Кому полагаются дополнительные выходные

По закону 4 дополнительных выходных дня в месяц предоставляется работающим родителям, опекунам и попечителям ребенка с инвалидностью для ухода за ним.

Согласно данным отделения Социального фонда России по Тюменской области, с начала 2023 года в нашем Тюменской области им оплатили в общей сложности более 8300 таких выходных дней на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Заявление на дополнительные выходные своему работодателю может подать один из родителей ребенка-инвалида либо оба, разделив эти четыре дня между собой. Раньше дополнительные выходные можно было взять подряд либо распределить по разным датам в течение месяца.

Теперь и работающие родители могут накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом, суммировав их, взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней для ухода за ребенком-инвалидом. Предварительно им необходимо согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров, сообщает АиФ-Тюмень.