Как настроиться на предстоящие рабочие будни, рассказали тюменцам

Настроиться на трудовые будни непросто, более того, для многих это стресс.

"Сделать переход от отдыха к работе нужно максимально плавным. Составьте список самых срочных дел, распланируйте их очередность. Первые несколько дней после праздников старайтесь не задерживаться на работе. Чаще делайте короткие перерывы", - рассказала врач-психотерапевт Тюменского кардиологического научного центра Юлия Малышкина.

Можно думать о том, что в феврале вновь будут праздничные выходные. Появится возможность отдохнуть. Пусть не так долго, но даже один-два дополнительных выходных уже позволят расслабиться и немного отвлечься от работы. В 2023 году будет 247 рабочих дней, выходных и праздничных – 118, сообщает АиФ-Тюмень.