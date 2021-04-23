Тюменцы могут претендовать на премию "Эксперт года — 2021"

Всероссийская премия "Эксперт года — 2021" пройдет в Х юбилейный раз в Северо-Западном федеральном округе и в первый раз — в масштабе всей страны.

"Каждый регион уникален, и премия призвана служить тому, чтобы чествовать передовиков и носителей инновационных идей в государственном секторе, бизнесе, науке, общественной деятельности. 20 номинаций охватывают все сферы жизни каждого из регионов и важно, чтобы люди, формирующие профессиональный ландшафт родного края, были замечены на уровне страны", — отмечают организаторы конкурса.

До 30 апреля 2021 года оргкомитет будет принимать заявки от участников. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса. На втором этапе формируется шорт-лист, который будет представлен на рассмотрение членам экспертного совета, состоящего из известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур.

На третьем этапе конкурса экспертный совет определит победителей в каждой из номинаций. Затем в Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии "Эксперт года — 2021".

Участие в премии бесплатное. Со списком номинаций можно ознакомиться на сайте премии.