У тюменского центра "Семья" есть шансы получить международную премию

Победителями регионального этапа Международной премии "Мы вместе" признаны 17 проектов Тюменской области, в их числе – проект центра "Семья".



"Мы вместе" – масштабная программа, ее цель – поддержка людей, желающих помочь и улучшить качество жизни окружающих.

Проект РСРЦН "Семья", получивший название "Творить добро – просто" был запущен в 2015 году. Его главная задача – оказание благотворительной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта проводятся акции "Собери ребенка в школу", "Портфель первокласснику", "Письмо деду Морозу", а также работает "Лавка добра", куда тюменцы приносят одежду, обувь, игрушки, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости.

Присоединиться к проекту могут все желающие, в том числе представители бизнес-организаций."Проект "Творить добро – просто!" – это еще один повод проявить доброту и отзывчивость. Мы не просто помогаем семьям преодолевать трудности, в первую очередь мы помогаем им обрести веру в себя", – говорит Татьяна Осипюк, заведующий отделением профилактики, социального сопровождения, срочных социальных услуг "Семьи".

По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).