Тюменская молодежь может побороться за победу в лидерской премии

Тюменцы смогут представить свои инициативы, пройти заочный отбор, посетить нетворкинг-вечер на Молодежной лидерской премии. Лучшие проекты войдут в онлайн-каталог премии и получат возможность продвижения. Подать заявку можно до 5 октября на сайте молодежнаяпремия.рф.

Принять участие могут лидеры молодежных сообществ и НКО региона в возрасте от 18 до 35 лет, которые реализовали социально значимые инициативы на территории Тюмени и юга Тюменской области в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

С 6 октября до 9 ноября определят шорт-лист премии. Лидеры этого этапа смогут поучаствовать в нетворкинг-вечере и марафоне событий с 10 ноября по 25 декабря. Нетворкинг-вечер состоится в ноябре — участники познакомятся с партнерами премии и создадут площадку для коммуникации между лидерами. Затем стартует марафон событий от участников шорт-листа, сообщает КП-Тюмень.

В марте 2024 года лидеров наградят в Правительстве Тюменской области. С марта по июль 2024 года проекты разместят в онлайн-каталоге и на официальном сайте премии.



— Благодаря участию в премии, активисты смогут рассказать о своей социально значимой деятельности и показать, что любой может создать проект и стать инициатором позитивных изменений в регионе, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория".