Тюменский иван-чай проверили перед экспортом в Германию

Специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории провели исследования образцов иван-чая перед отправкой в Германию. Общая масса экспортируемого груза составляет 402,6 кг.

"После поведения энтомологических испытаний было выдано заключение, что в партии чая карантинных объектов не обнаружено", — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Это первая партия тюменского иван-чая, отправленная на границу в 2021 году. В прошлом году продукция была экспортирована дважды — в Испанию и Германию. Общая масса партий составила почти 240 килограммов.

Благодаря своим полезным свойствам тюменский иван-чай высоко ценится за рубежом. Элементы, содержащиеся в этой траве, тонизируют организм, делают кости и зубную эмаль крепче, уменьшают вероятность появления судорог, оптимизируют процессы кроветворения, способствуют укреплению позвоночника, предупреждают сердечные заболевания.