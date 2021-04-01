Тюменская область признана готовой к пожароопасному сезону

Специалисты департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу провели внеплановые проверки и подтвердили готовность Тюменской области к пожароопасному сезону 2021 года, сообщается на портале Федерального агентства лесного хозяйства.

Расхождений с данными, внесенными в сводный план тушения лесных пожаров, в регионе не выявлено. Численность лесопожарных формирований ЛПС по штату составляет 1 063 человека, фактическая укомплектованность штата составляет 100 процентов (план 584 человека). В том числе численность парашютно-десантной пожарной службы в авиаотделениях Тюменской авиабазы составляет 108 человек (план - 100 человек), из них 6 инструкторов парашютно-десантной пожарной службы, команды и 16 инструкторов парашютно-десантной пожарной группы.

Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов заключила 7 контрактов на выполнение лесоавиационных работ: 3 контракта на оказание услуг по предоставлению вертолетов МИ-8Т с экипажами в целях тушения лесных пожаров и тренировки, общее количество летных часов составляет 128 летных часов; 4 контракта на оказание услуг по предоставлению воздушных судов с экипажами в целях обнаружения и контроля лесных пожаров, общее количество летных часов составляет 1 613 летных часов (100 процентов от расчетной кратности), сообщили в департаменте лесного хозяйства по УФО.