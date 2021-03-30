Компания "Золотые луга" получила медаль "Продэкспо-2021" за высокое качество молочной продукции

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, получила высокие оценки экспертов и потребителей на специализированной выставке "Продэкспо-2021. Продукты питания. Сельхозпродукция", которая проходила в Тюмени с 24 по 28 марта.

"На выставке представлена продукция, которая будет продаваться и в этом году, и в следующем, и далеко в будущем. Потому что здесь присутствуют предприятия, которые желают продвигать свои "произведения". Покупатели, посещая выставку, часто завязывают дискуссии, обсуждая, какой товар лучше или хуже. И при этом имеют возможность получить обратную связь непосредственно от производителей – колбасы, молока, сыра. А это значит, что они будут уверенны в продуктах, которые делают профессионалы", - отметил на награждении генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

За высокие потребительские свойства продуктов питания компанию "Золотые луга" наградили медалью "Продэкспо-2021" и вручили соответствующий сертификат. В рамках конкурса качества были представлены пять продуктов: это творог 5%, творог обезжиренный со сметаной, молоко 3,2% и напиток кисломолочный йогуртный с сахаром "Снежок" торговой марки "Золотые луга" и кисломолочный напиток Наринэ со вкусом черника-клюква торговой марки "Живи ЗдорОво!".

К стенду АО "Золотые луга" посетители выставки проявили высокий интерес. Большим спросом пользовалось натуральное сливочное масло, творог, а также полезные кисломолочные напитки уникальной линейки "Живи ЗдорОво!" в удобном питьевом формате. Ежедневно компании приходилось дополнительно заказывать продукцию на выставку. В итоге за четыре для было реализовано почти полтонны молочной продукции!

"Эта выставка – одно из крупнейших региональных продовольственных мероприятий года. Для нас очень важно было стать участником, презентовать свою продукцию, получая при этом обратную связь от экспертов и потребителей. В ходе выставки мы не только представляем свои товары, но и общаемся с покупателями, рассказываем им об особенностях производства, используемых технологиях, вкусовых качествах, упаковке. Отвечаем на вопросы и сами получаем ответы. Высокий спрос показал, что наша продукция востребована и любима тюменцами. Это признак того, что мы на верном пути в своем стремлении производить действительно качественный, натуральный и вкусный продукт", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.