Во всех школах Тюменской области Сбер реализовал безналичную оплату питания

Западно-Сибирское отделение Сбербанка совместно с Департаментом информатизации Тюменской области реализовало безналичную оплату школьного питания во всех образовательных учреждениях региона. Сервис позволяет родителям выбирать меню и оплачивать школьное питание картами любых банков непосредственно в электронном дневнике ребенка на платформе "Электронная школа".

К проекту подключено 426 школ на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и всех сельских населенных пунктов Тюменской области. Горячими завтраками и обедами школьников обеспечивают 75 организаций, оказывающих услуги в данной сфере, - школьные столовые и сторонние организации.

Для оплаты школьного питания необходимо авторизоваться на сайте school.72to.ru через учетную запись с портала госуслуг, выбрать вкладку "Учет питания" и ФИО ребенка. Далее выбираем опцию "Пополнить", вводим сумму, подтверждаем действие и выбираем метод оплаты. Также у родителей есть возможность пополнить лицевой счет школьника в системе "Сбербанк Онлайн", через устройства самообслуживания или в филиалах банка по QR – коду либо с помощью подключенной услуги "Автоплатеж".

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: