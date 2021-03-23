Во всех школах Тюменской области Сбер реализовал безналичную оплату питания

Западно-Сибирское отделение Сбербанка совместно с Департаментом информатизации Тюменской области реализовало безналичную оплату школьного питания во всех образовательных учреждениях региона. Сервис позволяет родителям выбирать меню и оплачивать школьное питание картами любых банков непосредственно в электронном дневнике ребенка на платформе "Электронная школа".
К проекту подключено 426 школ на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и всех сельских населенных пунктов Тюменской области. Горячими завтраками и обедами школьников обеспечивают 75 организаций, оказывающих услуги в данной сфере, - школьные столовые и сторонние организации.
Для оплаты школьного питания необходимо авторизоваться на сайте school.72to.ru через учетную запись с портала госуслуг, выбрать вкладку "Учет питания" и ФИО ребенка. Далее выбираем опцию "Пополнить", вводим сумму, подтверждаем действие и выбираем метод оплаты. Также у родителей есть возможность пополнить лицевой счет школьника в системе "Сбербанк Онлайн", через устройства самообслуживания или в филиалах банка по QR – коду либо с помощью подключенной услуги "Автоплатеж".
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
В начале 2021 года у всех школьников Тюменского региона закончился период дистанционного обучения, и мы заметили, что услуга безналичной оплаты питания стала вновь востребованной. В январе нашим отделением было принято платежей на сумму более 30 миллионов рублей, а в феврале – 42 миллиона. Безналичная оплата школьного питания происходит без дополнительных расходов для родителей и делает процесс более удобным и комфортным.
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