Тюменская область и АФК "Система" подписали соглашение о реализации инвестпроектов

Правительство Тюменской области и ПАО АФК "Система" заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на реализацию совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе. 17 марта соглашение подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Стороны договорились сотрудничать по целому ряду направлений, включая развитие телекоммуникационной и туристической инфраструктуры, сферы жилищного и инфраструктурного строительства, лесопереработки, медицинских услуг и информационных технологий, сообщает пресс-служба корпорации.

Портфельные компании АФК "Система": МТС, Ситроникс, МТС Банк - уже активно работают на территории Тюменской области. Группв АФК "Система" заинтересована в наращивании присутствия в регионе. В частности, рассматривается возможность реализации в регионе проектов в области телекоммуникаций, туризма, строительства жилых и инфраструктурных объектов, лесопереработки.

"Мы предложим региону наши компетенции в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и обработки данных. Прорабатывается вопрос прихода в регион медицинской сети "Медси" и создания здесь современного медицинского клинико-диагностического центра", - прокомментировал событие Владимир Евтушенков.

"Соглашение между правительством региона и АФК "Система", определяет перспективы для реализации целого комплекса проектов по различным направлениям: лесопереработки, медицины, строительства, телекоммуникаций, развития туристического потенциала. Мы создаем особую систему мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций в регион, выстраивая наши взаимоотношения с компаниями исходя от запросов потенциального инвестора, и во благо всех жителей Тюменской области", – подчеркнул глава региона Александр Моор.

Привлечение на территорию крупных инвесторов дает жителям региона новые рабочие места, совершенствование городской среды, высокотехнологичную медицинскую помощь и, как следствие, улучшает качество жизни, цитирует слова губернатора ОперШтаб.

Татьяна Тихонова