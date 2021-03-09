Ямал и Югра в 2020 году лидируют по доступности ипотеки в России

По доступности ипотеки среди российских регионов первое место занял Ямало-Ненецкий округ, на второй строчке - Магаданская область, замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский округ, Тюменская область - на 15 месте. Таковы результаты очередного исследования, проведенного РИА Новости.

Для оценки региональных различий доступности для семей покупки жилья в ипотеку эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг, в котором показано, какая доля семей может позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит.

Жители этих регионов с некоторым отрывом имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат и невысоких средних цен на жилье, считают эксперты. В 2020 году на Ямале купить квартиру в ипотеку могли 71,6% семей, в Югре - 56,6%. К регионам, в которых более половине семей доступна ипотека, также относится Ненецкий автономный округ.

В Тюменской области исследователи насчитали 41,1% семей, которые могли в 2020 году купить квартиру в ипотеку. Регион входит в число в 13 субъектов РФ, где доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, превышает 40 процентов, а еще в 34 регионах она выше 30 процентов. Для сравнения, в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, для которых была доступна покупка жилья в ипотеку, оказалась выше 30 процентов.

В среднем по стране доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2020 г., равна 32,7 %. В 2019 году этот показатель был равен 31,3%.

В аутсайдерах оказались Дагестан, Чечня и Ингушетия. эксперты объясняют это традиционно большим средним составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими официальными зарплатами. Кроме того, в данных регионах значительная доля сельского населения, а в крупных городах многие продолжают жить в частных домах.

В целом, как отмечают аналитики, 2020 год для ипотечного кредитования в России выдался крайне удачным. Было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки. Значительный рост жилищного кредитования обусловлен масштабным снижением процентных ставок, льготными программами и некоторым ажиотажем на рынке, что заставляло многих спешить с покупкой жилья, объясняют эксперты.

За прошедший год в России выдано 1,72 млн новых ипотечных кредитов против 1,28 млн в 2019 году. В денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 трлн рублей (2,9 трлн в 2019 году). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года, количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах наблюдался рост на 42%.

При этом выросли не только денежные показатели рынка ипотеки, но и "качественные" индикаторы. В частности, средняя процентная ставка в 2020 году по ипотечному кредиту составила 7,8%, что является историческим минимумом. Для сравнения, еще в 2017 году ипотеку в среднем выдавали под 10,6%. Еще одним индикатором выступает средний размер кредита: по итогам прошедшего года он составил 2,5 миллиона рублей, против 2,04 в 2018-м и 1,72 миллиона рублей в 2016-м.

Также наблюдался дальнейший рост среднего срока кредита, который по итогам 2020 года превысил 225 месяцев (18 лет и 9 месяца). Для сравнения в четвертом квартале 2017 года он составлял 187 месяцев (15 лет и 7 месяцев). Таким образом, снижение ставок, рост среднего кредита и увеличение сроков кредитования в конечном итоге увеличивали доступность приобретения собственного жилья для граждан России.