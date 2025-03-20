Банки снижают ставки по ипотеке

В банках началось снижение ставки по ипотеке. В зависимости от размера первоначального взноса с 20 марта запланировано снижение от 0,5 до 1 процентного пункта, сообщил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно. С учетом сигналов ЦБ, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж", - отметил Сергей Бабин.

По данным банка, в феврале объем выданной ипотеки в Тюменской области вырос в 2,5 раза в сравнении с январем. Однако за год спрос тюменцев на ипотеку снизился на 40%.