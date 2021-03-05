Тюменский чат-бот "Лера" попал в смартеку эффективных российских практик

Опыт внедрения виртуального помощника тюменской службы занятости опубликовали на платформе обмена успешными практиками Смартека.ру, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Виртуальный помощник службы занятости "Лера" работает в официальной группе департамента "ВКонтакте" и мессенджерах Telegram и WhatsApp. В настоящее время чат-бот проводит 14 диалогов. Лера спрашивает о желаемой работе, зарплате, опыте и графике, предлагает подходящие вакансии, заявленные работодателями, и отвечает на типовые вопросы пользователей. Если ответы бота не удовлетворяют пользователя — он подключает к решению вопроса специалиста.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев:

Решение пробовать новые инструменты в работе службы занятости стало успешной практикой, которую мы внедрили в непростой для всей страны период. И мы с удовольствием предлагаем ее на рассмотрение экспертов. Мы и дальше будем оттачивать эффективность и удобство сервисов службы занятости, что обеспечит индивидуальный подход в общении с гражданами и сделает услуги в сфере занятости более доступными.

Помимо оптимизации работы с жителями региона, виртуальный помощник способствует внедрении цифровых технологий в экономику и социальную сферу, что отвечает целям нацпроекта "Цифровая экономика".

Смартека — это ресурс, который ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе. Здесь публикуются реализованные решения социально и экономически значимых задач, имеющие измеримый результат и потенциал тиражирования.