Ямальским оленям поставят прививки от сибирской язвы и на каждого заведут электронный паспорт

В нынешний прививочный сезон на Ямале планируют вакцинировать против сибирской язвы 526 395 северных оленей. В Красноселькупском, Шурышкарском и Приуральском районах уже работают три прививочные бригады, еще три начнут работу в Ямальском районе в ближайшее время. 27 ветеринарных специалистов также готовы приступить к вакцинации в Тазовской, Антипаютинской тундре и в районе посёлка Ямбург с наступлением оптимальных погодных условий, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Параллельно с вакцинацией ветеринарные специалисты будут проводить мечение и учёт северных оленей. На каждого оленя будет заведена индивидуальная электронная карточка, которая будет храниться в единой информационной системе учреждений, подведомственных госветслужбе.

Вакцинация и мечение северных оленей на Ямале проводятся бесплатно. Оленеводам необходимо заранее уведомить территориальные ветеринарные центры о согласии на проведение мечения во время прививочной кампании.