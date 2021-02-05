Ямал увеличивает экспорт непищевых продуктов оленеводства

Первая партия непищевых продуктов оленеводства объемом 19,2 тонн в ближайшее время поступит в Германию. Это так называемые боенские отходы — легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, непригодные в пищу человеку. На немецком предприятии из них будут производить корма для животных.
"Первые 33 тонны непищевых продуктов оленеводства были реализованы в Германию в минувшем году. Ранее данная продукция утилизировалась путем использования на корм зверям, либо уничтожалась сжиганием. В планах на 2021 год — экспорт порядка 90 тонн непищевых продуктов оленеводства", — рассказал заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса Андрей Ревнивых.
По информации ведомства, также экспортировано в 2020 году около 400 тонн мяса оленя и более 8000 штук шкур.
Увеличение экспорта непищевых товарных позиций — перспективное направление для автономного округа. В его достижении ключевое мероприятие - сертификация убойно-холодильных комплексов на соответствие международным требованиям.
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