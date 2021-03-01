Школа цифровой трансформации приглашает на курс по киберзащите

1 марта в тюменской Школе цифровой трансформации начинаются новые занятия, ключевыми темами которых станут информационная безопасность и противодействие кибермошенникам.

Преступные интернет-схемы развиваются также быстро, как и цифровые технологии. Потому важно знать, как не стать обманутым и не лишиться своих финансов. На курсах научат, как безопасно покупать в интернет-магазинах, оплачивать счета и совршать операции по банковским карточкам.

Ликбез по защите банковских продуктов для тюменцев проведут эксперты Сбербанка по экономической безопасности и противодействию мошенничеству. Здесь не только научат правилам безопасности при работе с финансами, но и расскажут о том, как противодействовать психологическим уловкам манипуляторов. Вебинар состоится 3 марта в 18:00.

Курс начинается сегодня с онлайн-лекции Андрея Сиденко, эксперта по детской онлайн-безопасности Лаборатории Касперского, который расскажет о надежных способах по защите личных данных. Начало в 19:00, регистрация здесь.

Новым мероприятием курса станет лекция Юрия Рыбьякова "Эмпатия в новой цифровой реальности. Как управлять и развивать". Она состоится 4 марта в 19:00.

Также 2 и 3 марта в Школе пройдут традиционные краткосрочные курсы "Цифровые компетенции" и "Создание эффективной рабочей среды". С начала года обучение по этим курсам уже прошли около 200 тюменцев.

Все мероприятия Школы проводятся на площадке "Точки кипения – Тюмень". Образовательная деятельность Школы цифровой трансформации курируется департаментом информатизации Тюменской области в рамках национальной программы "Цифровая экономика" и регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", напоминают в РИО-Центр.