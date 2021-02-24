Сбер поддержал первый проект "Брусники" в Кургане

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало первый проект компании Брусника в Кургане. Кредитная линия в размере 825 млн рублей была предоставлена на строительство жилого квартала "Резиденция" на срок более 2-х лет. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2022 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер финансировал проекты Брусники в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте и Московской области. Теперь наше плодотворное сотрудничество со строительной компанией продолжится по проекту "Резиденция" в Кургане, который реализуется с применением счетов эскроу. Мы рады, что при нашем участии появится современный жилой квартал на более чем 25 тысяч квадратных метров. Он, как и все проекты Брусники, будет соответствовать самым высоким стандартам комфорта, полностью отвечать требованиям безопасности и станет достойным украшением города.

"Резиденция" расположена в тихом центре Кургана на пересечении улиц Коли Мяготина и Савельева. В основе концепции — модель европейского квартала с чётким разделением общественных и приватных дворовых пространств. Проект состоит из двух домов. Первый — с переменной высотностью в 8 и 9 этажей. Второй — 17-этажная башня. Здания объединены стилобатом, на крыше которого разместится закрытый двор, а внутри — паркинг и кладовые помещения. Для проекта создано 115 типов планировок.

В районе уже сформирована инфраструктура: в пешей доступности — гимназия, школа, четыре детских сада, поликлиники, центральный стадион, Курганский государственный университет, сквер. На первых этажах новых домов предусмотрены сервисы для жителей: магазины, кафе, аптеки и другие.

Во дворе квартала будет высажено до 40 видов растений — деревья, кустарники, цветы, злаковые травы и газон. Деревья привезут уже взрослыми со сформированной кроной. В домах применяются только большие бесшумные лифты без машинного помещения. Система управления обеспечивает плавный ход и точность остановки кабины. Ознакомиться с проектной документацией можно на официальном сайте "Брусники".