Сбер провел лекции об инвестициях для студентов ТюмГУ и ТИУ

Западно-Сибирское отделение Сбербанка организовало серию лекций по основам инвестирования для студентов Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета. К онлайн-лекциям подключились более 300 студентов факультетов государства и права, финансово-экономического, химии, биологии, психологии и педагогики, математики и компьютерных наук.

Топ-менеджер Сбера в Тюмени Евгений Светлов рассказал слушателям об основных инструментах инвестора, как они работают и для каких целей используются. Студенты узнали, что такое депозиты, акции, облигации, какие существуют варианты инвестирования, уровни риска и способы защиты средств от инфляции. Евгений Светлов поделился со студентами личным опытом инвестирования и ответил на вопросы аудитории: про продукты и услуги банка, программы обучения сотрудников и варианты прохождения практики и стажировки в Сбере.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Студенты зачастую амбициозны и имеют далеко идущие планы. Они полны сил и рвутся в бой, чтобы зарабатывать, инвестировать и быть финансово успешными. Для того чтобы правильно вложить деньги, необходимо иметь опыт инвестирования, уметь анализировать различные бизнес-показатели. В этом сегодняшним студентам может помочь наше мобильное приложение "Сбербанк Инвестор", в котором есть возможность потренироваться в демо-версии, а именно покупать и продавать акции, облигации. Там все как в жизни, только без неоправданного риска и без дохода.

Лекции по основам инвестирования, приуроченные ко Дню студента, прошли в онлайн- и офлайн-формате по всей стране. В них приняло участие свыше 50 000 студентов более чем из 300 вузов.

Также к этой дате Сбер подготовил карьерную игру, где можно подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности, серию бесплатных курсов по навыкам будущего и возможность бесплатно пройти обучение в акселераторе по запуску собственного стартапа со Stanford Business School. Весь спектр активностей представлен на специальном лендинге твори будущее вместе со Сбером.