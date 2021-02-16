Компания "Золотые луга" оказывает поддержку малым предприятиям АПК

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале АО "Золотые луга" оказывает поддержку небольшим предприятиям и фермам Тюменской области, что способствует развитию АПК региона и росту качества сырья и конечного продукта.

Одна из таких небольших компаний – сельхозпредприятие "Сорокинские сыры" Сорокинского района Тюменской области. В трудное время два года назад благодаря инвестициям АО "Золотые луга" фермеры обновили и нарастили поголовье скота. Закупили коров и нетелей голштинофризской породы. В настоящее время здесь числится более 600 голов КРС, из них дойных — 278, сообщили в пресс-службе АО "Золотые луга".

Благодаря оздоровлению поголовья скота в хозяйстве улучшились качественные показатели молока. На предприятии в обязательном порядке соблюдают санитарно-гигиенические нормы, дают животным сбалансированные корма. Сырье сдают в компанию "Золотые луга", его в региональном предприятии используют для производства качественной и безопасной молочной продукции.

Корма в "Сорокинских сырах" заготавливают самостоятельно. Чтобы поддержать мелкого производителя, компания "Золотые луга" в 2020 году помогла в приобретении удобрений на все посевные площади. Теперь все участники инвестпроекта могут быть уверены, что животные будут своевременно обеспечены качественными кормами, а значит и показатели по надоям будут высокие.

Полученное сырье в компании "Сорокинские сыры" используют не только как источник получения дохода, но и сами планируют пустить его в производство. В настоящее время идет подготовка к открытию нового направления на предприятии – сыроварни. Уже идут работы по оборудованию здания для фермы, весной планируется обучение сотрудников.

"Наши инвестиции окупаются: мы помогаем с приобретением скота, тем самым увеличиваем надои, по факту - вкладываем в свою сырьевую зону. Ведь впоследствии мелкие предприятия рассчитываются с нами качественным молоком-сырьем. "Золотые луга" как крупное и стабильное предприятие готово оказывать поддержку небольшим компаниям, фермам, которые хотят расширяться, повышать качество сырья", - прокомментировал директор по производству АО "Золотые луга" Виктор Кнауб.

По словам представителя компании, развитие малых форм хозяйствования позволяет также решить проблемы дохода и занятости сельского населения.

Напомним, несколько лет назад в регионе была запущена программа по поддержке личных подсобных хозяйств "Пять плюс". Проект реализовала компания "Золотые луга" совместно с департаментом АПК, управлением ветеринарии, районными службами сельского хозяйства и аграрным университетом. В рамках данной программы АО "Золотые луга" в счёт будущего молока через закупочные кооперативы выделяло средства для фермеров на покупку скота. В результате за короткое время удалось на 30% увеличить объем закупа молока от населения у тех хозяйств, которые работали по программе "Пять плюс".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.