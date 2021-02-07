Кредитные кооперативы помогают развиваться сельскому хозяйству в Тюменской области

Система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации в Тюменской области входит в число самых эффективных региональных систем по обеспечению малых форм хозяйствования в АПК доступными заемными ресурсами.

Как сообщили в департаменте АПК региона, по данным на конец 2020 года в Тюменской области действует 21 кооператив первого (районного) уровня. Они объединены в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (СКПК) "Тюмень".

На протяжении 15 лет в Тюменском районе успешно работает СКПК "Тюменский". Он выдает займы на приобретение скота, строительство и ремонт ферм, их газификацию, приобретение кормов и т.д. Получить заемные средства в кооперативе владельцу личного хозяйства намного проще, чем в банке. Это позволяет сохранять сельскохозяйственное производство в личных подсобных хозяйствах и обеспечивает занятость на селе.

В 2020 году "Тюменский" выдал 39 займов на сумму более 10 млн. рублей. Динамика деятельности – положительная, в последние три года кооператив работает с прибылью.

В деятельности тюменских кооперативов участвуют 12,6 тыс. членов-пайщиков, большая часть которых - личные подсобные хозяйства граждан. Суммарный кредитный портфель областного СКПК составляет 732 млн. рублей. По итогам 2020 года они выдали 2100 займов на сумму 388 млн. рублей, из них 90,5% выдано ЛПХ граждан.

Фермеры используют заемные средства на приобретение ресурсов для посевных и посадочных работ, приобретения сельскохозяйственных животных и птицы, техники и сельхозмашин, кормов и

строительных материалов. Займы можно направить на ремонт и покупку домов в сельской местности, газификацию.