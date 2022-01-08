Средствами кредитной потребительской кооперации пользуются тюменские фермеры

В первой половине 2021 года кредитными кооперативами Тюменской области выдано фермерам 1 тыс. 128 займов на 244,9 млн рублей. Средний размер займа составляет 217,1 тыс. рублей.

Заемные ресурсы помогают фермерским хозяйствам развиваться и наращивать объемы производства. Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, обладает значительным кредитным портфелем (более 619,9 млн рублей) и способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан, (основных членов-пайщиков кредитных кооперативов, доступными заемными ресурсами на развитие сельскохозяйственного производства.

Членами кредитных кооперативов являются более 12,4 тыс. представителей малых форм хозяйствования, из них 96,1 % составляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, сообщает Тюменская линия.