Сельскохозяйственный кооператив "Тюменский" работает с прибылью

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Тюменский" эффективно поддерживает малые формы хозяйствования в Тюменском районе.

СКПК "Тюменский" работает уже 16 лет. За годы работы выдано 556 займов на сумму более 118 млн. руб. (средний размер займа составил 212,8 тыс. рублей). Заемщики берут средства на приобретение сельскохозяйственных животных, строительство и ремонт животноводческих помещений, их газификацию, покупку кормов, ветеринарных препаратов и посадочного материала.

С 2018 года кооператив начал выдавать потребительские займы сельским жителям - на ремонт и покупку дома, газификацию, приобретение техники. В 2020-2021 годах таких займов выдано 37 более чем на 10 млн. руб. Такой вид поддержки позволяет сохранять сельскохозяйственное производство в личных подсобных хозяйствах и обеспечивает занятость на селе. Постоянными клиентами кооператива стали жители 12 муниципальных образований района: Наримановского, Онохинского. Кулаковского, Каменского, Московского и других.

Жители Тюменского района кооперативу доверяют и охотно становятся вкладчиками. И через кооператив одни сельчане своими сбережениями помогают другим. Об устойчивом положении кредитной организации говорят финансовые результаты: с 2018 года СКПК показывает ежегодную прибыль, а руководство также ежегодно отчитывается о работе перед членами кооператива и контролирующими финансовыми органами, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

В 2022 году СКПК "Тюменский" планирует выдать не менее 40 целевых займов на развитие ЛПХ и другие нужды людей, привлечь 10 сберегательных вкладов и сократить размер просроченной задолженности. Для информирования о возможностях кооператива его руководитель вместе с представителями районной администрации начали поездки в муниципалитеты, чтобы лично встретится с заинтересованными жителями и обсудить условия сотрудничества.