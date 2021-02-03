Александр Моор и представители Сбербанка обсудили возможности государственно-частного партнерства

Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк

Сотрудничество между Тюменской областью и Сбербанком по различным направлениям деятельности обсудили в ходе рабочей встречи губернатор региона Александр Моор и Дмитрий Суховерхов, для которого этот визит в Тюмень стал первым в должности председателя Уральского банка Сбербанка. Также на мероприятии присутствовали советник президента Сбербанка Владимир Черкашин и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"У нас уже сложились давние партнерские отношения c Тюменской областью в сфере банковских сервисов и финансовых продуктов. Мы будем развивать сотрудничество и по другим направлениям, одно из них - цифровизация региона. Здесь уже есть значительные успехи, например, в развитии медицинских технологий. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и готовы работать в тесном контакте с местным правительством, чтобы сделать жизнь тюменцев и жителей области комфортнее", - прокомментировал встречу председатель Уральского банка Дмитрий Суховерхов.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы рады, что находим точки соприкосновения с правительством региона и в рамках направления ESG, то есть комплексного подхода к экологии, социальному развитию и корпоративному управлению. Сегодня в банке уже работают программы, ориентированные на формирование культуры осознанного потребления, запускаются благотворительные инициативы. Только в Западно-Сибирском отделении в работе около 40 проектов, нацеленных на улучшение социально-экономической составляющей региона.

В ходе встречи стороны обсудили возможность использования инструмента государственно-частного партнерства при строительстве и модернизации объектов ЖКХ. В частности, речь шла о модернизации систем отопления и водоснабжения в некоторых муниципальных районах. Сбербанк обладает уникальным опытом реализации ГЧП проектов по всей стране, имеет правовую и методологическую базу и способен быть финансовым консультантом как для потенциальных инвесторов, так и для органов власти.