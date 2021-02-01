Тюменцев приглашают в Школу цифровой трансформации

В Школе цифровой трансформации каждый желающий может бесплатно получить новые знания и практические навыки в IT – сфере. С начала февраля начинается новый цикл занятий на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения - Тюмень". С 1 по 7 февраля пройдет 4 мероприятия.

2 февраля с 10:00-13:00 пройдет вебинар "Создание эффективной цифровой среды". За три часа слушатели получат базовые компетенции по созданию эффективной цифровой рабочей среды, узнают о принципах её организации, научатся использовать цифровые инструменты для планирования и выполнения личных и рабочих задач. Занятие пройдёт онлайн на персональных компьютерах участниках курса у них дома. В конце участник сдает тест и получает электронный сертификат о прохождении курса.

3 февраля с 10:00 до 13:00 состоится вебинар "Цифровые компетенции". Здесь участники получат знания о видах поисковых систем и принципов их работы, особенности облачных хранилищ, правила совместной онлайн-работы над документами, возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Научатся применять языки запросов в поисковых системах, использовать конструкторы онлайн-форм, формировать заявления на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Также 3 февраля с 19:00 до 21:00 пройдет настольная игра BandA по компетенции "Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде". Её проведет Татьяна Вялкова, директор ООО "ТВИНТА-Тренинговый центр", сертифицированный международный коуч академии FIA.

4 февраля тюменцев ждут на мастер классе Майи Андреевой "Как оформлять слайды в 2021".

Работа по повышению цифровой грамотности населения проводится согласно проекту "Кадры для цифровой экономики", который курирует региональный департамент информатизации.