Тюменскими термальными источниками заинтересовались турецкие бизнесмены

Фото предоставлено пресс-службой Инвестиционного агентства Тюменской области.

В Тюмени работает турецкая делегация крупной научно-исследовательской компании "ENGY", ведущей деятельность в области экологии и энергетических технологий, и ООО "Ermet Construction".

26 января в технопарке с представителями компании встретились зам губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов и его первый заместитель Анатолий Картухин.

Компания "ENGY" базируется в технопарке Университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi), где работают всемирно признанные эксперты в области биомедицинской инженерии и наук об окружающей среде. По словам Пантелеева, гости интересуются потенциалом Тюменского региона в области использования термальных вод в качестве альтернативной энергии, лечебными источниками, жилищным строительством, очистными сооружениями, переработкой отходов, в том числе отходов животноводства и птицеводства.

В течение нескольких дней иностранцы посетят ряд промышленных предприятий, индустриальные и технопарки и предприятия сектора АПК, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.