Новые направления инвестиционного развития региона обсуждают в Тюмени

Стратегическую сессию по реализации Программы инвестиционного развития региона до 2024 года провели Инвестиционное агентство Тюменской области и региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков отметил, что на этапе создания программы власть с бизнесом активно обсуждали самые пеорспективные для инвестировния направления. "Теперь нужно по каждому направлению иметь план действий и формировать его опять же с бизнес-сообществом. В 2021 году мы ставим задачи увидеть первые проекты по этим направлениям, найти партнеров, инвесторов", - сообщил Машуков.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Тюменской области Наталья Филина считает, что программа инвестиционного развития региона в целом детально проработана. "Очень важно, чтобы стратегия разрабатывалась в нескольких направлениях – это и власть, и корпорации, и бизнес, и образование. Нельзя развивать инвестиционную привлекательность просто одним механизмом. Он должен быть разноплановым. Нужно быть более внимательным к людям, которые строят свой бизнес. Кому нужно помогать? Как сделать так, чтобы бизнес не потерял свои доходы? Как сделать так, чтобы человек мог плавно перейти из одного бизнеса в другой? Это те аккуратные шаги, которые нужно сделать. Программа, безусловно, позволит привлечь большие корпорации, потому что в программе развития много говорится о кадрах. И, безусловно, это важно для корпораций. Мы в своем регионе видели несколько примеров, когда корпорации заходят, а люди не готовы – нет специальностей, нет инфраструктуры, нет специальной поддержки. Все это есть в новой программе инвестиционного развития. И я думаю, что она поможет привлечь инвесторов в регион", – рассказала Филина.

В ходе стратегической сессии было сформировано 6 рабочих групп, представляющих приоритетные направления программы инвестиционного развития – туризм, жилищное строительство, креативные индустрии, лесной комплекс, АПК, малое и среднее предпринимательство. Каждая группа сформировала первоочередные шаги по реализации программы с учетом требований инвестиционного стандарта. В режиме мозгового штурма предложения обсудили с губернатором Тюменской области Александром Моором, который присоединился к обсуждению по видео-конференц-связи.

Как отметил губернатор Александр Моор, основная цель новой программы – привлечение инвестиций в региональную экономику, выявление точек её роста и развития, формирование предложений по решению проблем, препятствующих улучшению инвестклимата.

В программе инвестиционного развития выделено 9 направлений развития Тюменской области, в которых работает крупный, средний и малый бизнес. Приоритетными для привлечения инвестиций в ближайшие четыре года станут: нефтесервисное оборудование и услуги, нефтехимия и переработка полимеров, лесопромышленный комплекс, туризм, агропромышленный комплекс, добыча нефти.

В сессии также приняли активное участие советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров, председатель тюменского регионального отделения "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева, а также более 40 представителей бизнес-сообщества региона, модератором сессии выступил генеральный директор MZN Brain Capital Мурат Нурпеисов, сообщили в инвестагентстве.